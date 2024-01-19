РФ получает не менее 60% разведданных через социальные сети, - Генштаб

"Необдуманно распространенные фото и видеоматериалы о деятельности Вооруженных сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что следствием распространения таких публикаций может стать срыв военной операции, гибель украинских воинов и потеря вооружения и военной техники. В свою очередь авторы хайповых сообщений рискуют получить уголовные приговоры и оказаться за решеткой.

Что рекомендует Генштаб

Чтобы уберечь себя и приблизить нашу общую победу, не снимайте и не распространяйте информацию о:

работу средств системы ПВО;

перемещения и районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

арсеналы, базы, склады хранения материально-технических запасов, а также международной материально-технической помощи;

предприятия, которые изготавливают новые виды вооружений, ремонтируют технику, боеприпасы и удовлетворяют другие военные потребности.

В то же время Генштаб призывает воздерживаться от распространения собственной "эксклюзивной" информации о ходе боевых действий или ходе выполнения боевых задач.

"Не распространяйте такую информацию на широкую общественность до ее подтверждения через официальные источники", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Военные добавили, что информационная тишина не позволит врагу узнать планы войска, сохранит украинские жизни и приблизит нашу общую победу.

Наказание для российских агентов

Ранее сообщалось, что Одесский житель помогал россиянам и выявлял позиции противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за госпредательство.

Также жителя Черкасс приговорили к девяти годам лишения свободы . Он передавал россиянам информацию о позициях ВСУ и противовоздушной обороне.