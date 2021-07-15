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В РФ отреагировали на расследование CNN о преступлениях в ЦАР

Новина українською →
Россия, Четверг 15 июля 2021 06:01
В РФ отреагировали на расследование CNN о преступлениях в ЦАР Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (flickr / mfarussia/)
Автор: Даша Харченко

Министерство иностранных дел РФ обвинило телеканал CNN в якобы дезинформации из-за расследования преступлений российских наемников в Центральноафриканской Республике. В РФ назвали это "пропагандой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Очередной пропагандистский залп дала телекомпания CNN, которая распространила 15 июня лживую информацию о якобы совершенных нашими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР. Снова в ход пошли сенсационные "факты" о российских "наемниках из ЧВК "Вагнер", - заявили в российском МИД.

В ведомстве обвинили США в попытке "очернить" российскую помощь африканским странам, в частности ЦАР.

В июне CNN сообщило, что жители города Бамбари (Центральная Африканская Республика) рассказали, как российские наемники при содействии вертолета стреляли по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибли десятки людей.

Кроме того, Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала экспертный доклад о ситуации в Центральноафриканской Республике, который ранее утечка в западные СМИ. В документе говорится, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2 100 иностранных наемников из России, Сирии, Ливии и других стран.

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