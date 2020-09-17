В РФ отреагировали на поддержку Дании по остановке "Северного потока-2"

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что предложение властей Дании провести новую дискуссию относительно "Северного потока-2" является лоббированием планов США по срыву проекта. Она считает, что такая инициатива Копенгагена может негативно сказаться на отношениях стран.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это очередная попытка датской власти помешать строительству "Северного потока-2", - заявила Захарова.

По ее словам, в этом проекте есть все необходимые разрешения, чтобы строительство завершилось.

"Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой СПГ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и их потребителям... А Дания, используя различный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", - заявила она.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала предложения представителей немецкой власти относительно остановки строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что в Берлине рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2".