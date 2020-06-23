В РФ отложили рассмотрение апелляций на приговор семерым крымским мусульманам

Апелляционный военный суд города Власиха Московской области 22 июня начал рассмотрение апелляций на приговор семерым крымским мусульманам. Приговоры они получили в ноябре 2019 года.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппарова у Facebook.

Муслим Алиев осужден на 19 лет колонии строгого режима, Энвер Бекиров - на 18 лет, Вадим Сирук и правозащитник Эмир‐Усеину Куку - на 12 лет, Рефат Алимов - на 8 лет, Арсен Джеппаров - на 7 лет.

"76 лет на 7 граждан Украины - такие приговоры дает российская "фемида" за религиозные взгляды крымским мусульманам. Она их считает террористическими. Правда, ни одного акта "терроризма и экстремизма" и их организации или "попыток свержения власти" за несколько десятков лет после возвращения крымских татар на родину мы не видели", - заявила Джеппарова.

Она добавила, что на заседании присутствовали отечественные дипломаты, а также дипломаты из Нидерландов и представительства ЕС в РФ.



"Суд объявил перерыв из-за "ненадлежащего технического обеспечения видеоконференции" с обвиняемыми и представителями защиты. Следующее заседание "суда" - 25 июня", - сообщила Джеппарова.

РБК-Украина писало, что 12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Позже Европейский союз осудил решение относительно заключения фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".