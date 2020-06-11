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РФ открывает новые ж/д маршруты в аннексированный Крым по Керченскому мосту

Новости » Общество     11.06.2020 - 06:03
РФ открывает новые ж/д маршруты в аннексированный Крым по Керченскому мосту
Фото: Крымский мост (most.life)

Продажу билетов открывают уже сегодня

В Российской Федерации заявили об организации движения дополнительных поездов в аннексированный Крым. Решение связано с "открытием туристического сезона" с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Так, принято решение начать движение поездов по новым направлениям, котрые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня.

Поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы РФ.

Напомним, 23 декабря 2019 года Крымский мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. В Европейском союзе, США, Канаде и других странах считают эти действия РФ вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

РБК-Украина писало, что из Керчи в аннексированном Крыму в Анапу в Краснодарском крае соседней России 7 марта запустили так называемое "пригородное железнодорожное сообщение".

Также посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Крымпоезд
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