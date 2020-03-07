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По Керченскому мосту пустили электричку из оккупированного Крыма в РФ

Новости » Общество     07.03.2020 - 19:26
По Керченскому мосту пустили электричку из оккупированного Крыма в РФ
Фото: Крымский мост (most.life)

Из оккупированной Керчи в Анапу соседней России 7 марта запустили "пригородное железнодорожное сообщение"

Из Керчи в аннексированном Крыму в Анапу в Краснодарском крае соседней России 7 марта запустили так называемое "пригородное железнодорожное сообщение". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и крымские СМИ.

Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания" (дочка российской компании "Гранд Сервис Экспресс").

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.

В Европейском союзе, США, Канаде и других странах отреагировали на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров с материковой частью России.

Так, в Брюсселе это назвали еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией. Посольство США назвало эти действия РФ вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

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