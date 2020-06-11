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РФ відкриває нові залізничні маршрути в анексований Крим по Керченському мосту

Новини » Суспільство     11.06.2020 - 06:03
РФ відкриває нові залізничні маршрути в анексований Крим по Керченському мосту
Фото: Кримський міст (most.life)

Продаж квитків відкривають вже сьогодні

В Російській Федерації заявили про організацію руху додаткових поїздів у анексований Крим. Рішення пов'язане з "відкриттям туристичного сезону" з 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту РФ.

Так, прийнято рішення розпочати рух поїздів за новими напрямами, які зв'яжуть Сімферополь з Кисловодськом і Єкатеринбургом. Крім того, вони підуть з Санкт-Петербурга до Євпаторії і назад. Продаж квитків на ці маршрути відкриються до кінця дня 11 червня.

Поїзди будуть курсувати з різною періодичністю не менше рази на тиждень і слідувати через великі транспортні вузли РФ.

Нагадаємо, 23 грудня 2019 року Кримський міст оголосили готовим до пуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. У Європейському союзі, США, Канаді та інших країнах вважають ці дії РФ кричущою неповагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

РБК-Україна писало, що з Керчі в аннексированном Криму в Анапу в Краснодарському краї сусідній Росії 7 березня запустили так зване "приміське залізничне сполучення".

посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Кримпоезд
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