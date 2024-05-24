РФ оголосить нову хвилю мобілізації до кінця 2024 року, щоб продовжити наступ в Україні, - FT

Осію 2022 року Росія вже оголошувала про мобілізацію 300 військових. Однак тоді це викликало серйозні хвилювання в російському суспільстві. Тому з того часу російське командування намагалось заманювати чоловіків на війну вмовляннями підписати контракт.

За попередніми даними, таким чином Росія щомісяця могла вербувати близько 30 000-40 000 солдатів. Всього, минулого року росіяни могли завербувати понад 385 000 солдатів.

Попре те, що росіяни зазнають значних втрат на фронті, російська армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. У збільшенні чисельності зіграли ключову роль розміри зарплати російських військових.

У матеріалі вказано, що Росія для збереження переваги на полі бою може незабаром вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів. Це пов'язана з нестачею людей для нового великого наступу.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", - сказало журналістам джерело.

За його словами, російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною.

Ситуація на фронті

З початку травня 2024 року Росія почала спроби повторного наступу по всій лінії фронту в Україні. Однією з найгарячіших точок є Харківська область, зокрема - місто Вовчанськ.

При цьому українська розвідка вважає, що атаки росіян у Харківській області не є повноцінним наступом.

У своєму наступі Росія не цурається "м'ясних штурмів", таким чином окупантам вдалося захопити Авдіївку.

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