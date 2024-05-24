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РФ объявит новую волну мобилизации до конца 2024 года, чтобы продолжить наступление в Украине, - FT

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация будет вынуждена объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года, несмотря на то, что в настоящее время ее численность больше украинской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В 2022 году Россия уже объявляла о мобилизации 300 военных. Однако тогда это вызвало серьезное волнение в российском обществе. Поэтому с того времени российское командование пыталось заманивать мужчин на войну уговорами подписать контракт.

По предварительным данным, таким образом, Россия ежемесячно могла вербовать около 30 000-40 000 солдат. Всего в прошлом году россияне могли завербовать более 385 000 солдат.

Несмотря на то, что россияне несут значительные потери на фронте, российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В увеличении численности сыграли ключевую роль размеры заработной платы русских военных.

В материале указано, что Россия для сохранения преимущества на поле боя может вскоре выйти за рамки устоявшейся стратегии набора кадров. Это связано с нехваткой людей для нового великого наступления.

"До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", – сказал журналистам источник.

По его словам, российские власти все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной.

Ситуация на фронте

С начала мая 2024 года Россия предприняла попытки повторного наступления по всей линии фронта в Украине. Одной из самых горячих точек является Харьковская область, в частности город Волчанск.

При этом украинская разведка считает, что атаки россиян в Харьковской области не полноценное наступление.

В своем наступлении Россия не отказывается от "мясных штурмов", таким образом оккупантам удалось захватить Авдеевку.

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