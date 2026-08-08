РФ оголосила "вільне полювання" на авто в Херсонській області, - ОВА

Що відомо про загрозу

За даними Сил оборони, окупанти отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням безпілотників, зокрема на оптоволоконному керуванні.

Для реалізації цих намірів росіяни збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні.

Особлива увага загарбників прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

За данними Олександра Прокудіна також зростають ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів - зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС.

Найближчими тижнями голова ОВА закликав мешканців бути максимально пильними.