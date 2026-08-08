РФ объявила "свободную охоту" на авто в Херсонской области, - ОВА

В Херсонской области оккупанты объявили "свободную охоту" на автотранспорт с помощью дронов, в частности на оптоволокне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По данным Сил обороны, оккупанты получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на автотранспорт с применением беспилотников, в том числе на оптоволоконном управлении.
Для реализации этих целей россияне увеличили присутствие своих дроновых расчетов в регионе.
Особое внимание захватчиков приковано к автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт сил обороны.
По данным Александра Прокудина также возрастают риски ударов вблизи мест значительного скопления автомобилей - в частности, возле супермаркетов, рынков и АЗС.
В ближайшие недели глава ОВА призвал жителей быть максимально бдительными.
Напомним, россияне уже устраивают охоту на гражданских в Херсонской области. На днях дрон армии РФ кружил на рынке в Херсоне, преследуя мужчину, который просто торговал овощами.
По словам Прокудина, беспилотник около минуты кружил вокруг машины, охотясь за человеком.