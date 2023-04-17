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В окупованій Попасній проживає майже 200 людей, в місті розбита вся інфраструктура, - МВА

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Попасна, Понеділок 17 квітня 2023 22:36
В окупованій Попасній проживає майже 200 людей, в місті розбита вся інфраструктура, - МВА Фото: Зруйнований будинок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Офіційна влада міста Попасна (Луганська область) та всі комунальні служби будуть готові повернутись в населений пункт після деокупації. Наразі там проживає майже 200 людей і їм потрібна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Попаснянської міської військової адміністрації Миколи Ханатова в ефірі національного телемарафону.

"Всі наші служби готові повернутися в деокуповану Попасну", - йдеться у заяві.

За словами очільника міста, влада планує закупити модульні будинки, в яких для початку проживатимуть рятувальники, сапери, поліцейські та комунальники. Ханатов вважає, що після розмінування у місто повернуться люди.

"В першу чергу в місті потрібно полагодити водозабезпечення", - сказав глава міста.

В окупованій Попасній проживають близько 200 людей, а до 24-го лютого 2022 року у місті жили 20 тисяч людей.

Нагадаємо, що російські окупанти офіційно виключили зруйновану Попасну з переліку міст регіону. Населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів.

Російські загарбники під час штурму Попасної (Луганська область) знищили місто. Місцеві колаборанти вирішили, що відновлювати його не будуть, тому місто залишається зруйнованим.

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