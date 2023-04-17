В окупованій Попасній проживає майже 200 людей, в місті розбита вся інфраструктура, - МВА

Офіційна влада міста Попасна (Луганська область) та всі комунальні служби будуть готові повернутись в населений пункт після деокупації. Наразі там проживає майже 200 людей і їм потрібна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Попаснянської міської військової адміністрації Миколи Ханатова в ефірі національного телемарафону.

"Всі наші служби готові повернутися в деокуповану Попасну", - йдеться у заяві.

За словами очільника міста, влада планує закупити модульні будинки, в яких для початку проживатимуть рятувальники, сапери, поліцейські та комунальники. Ханатов вважає, що після розмінування у місто повернуться люди.

"В першу чергу в місті потрібно полагодити водозабезпечення", - сказав глава міста.

В окупованій Попасній проживають близько 200 людей, а до 24-го лютого 2022 року у місті жили 20 тисяч людей.