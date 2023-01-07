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РФ обстріляла півтора десятка населених пунктів у Запорізькій області: є руйнування

Ілюстративне фото: РФ обстріляла півтора десятка населених пунктів у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак є руйнування будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Плавні, Кам’янське, Степове, Павлівка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Залізничне, Малі Щербаки, Степногірськ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ОВА, надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

"Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась", - додають в ОВА.

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська майже 40 разів обстріляли Херсон та область. Є загиблий та поранені.

Також під вогнем окупантів опинилися і Харківська область. Ворог ударив по прикордонні, внаслідок чого пошкоджено будинки та господарські будівлі.

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