РФ обстріляла Новогродівку і Красногорівку: загинула жінка, поранення дістала дитина

Обстріл Новогродівки

Уночі 26 січня 2024 року армія РФ обстріляла двома ракетами С-300 Новогродівку.

Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги. Надавши необхідну допомогу школяреві, медики йому призначили амбулаторне лікування.

Крім того, у населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та цивільні автомобілі.

Удар по Красногорівці

Також близько 13:00 ворог атакував Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Перебуваючи неподалік власного будинку, отримала травми, не сумісні з життям, місцева мешканка 60 років.

Розпочато розслідування

Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.

Сьогодні повідомлялось, що російські загарбники вдарили ракетами по будинках у місті Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них є діти.

Вчора Росія обстріляла Донецьку область. Під обстріл потрапили будинки у селищі Олексієво-Дружківка.