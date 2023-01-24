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РФ обстріляла Нікополь з важкої артилерії та пошкодила лінію електропередач

Фото: РФ обстріляла Нікополь з важкої артилерії та пошкодила лінію електропередач (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 24 січня, російські військові обстріляли населені пункти Нікопольського району у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Після нічного затишшя окупанти знову вдалися до терору наших мирних громад", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вранці окупанти обстріляли Нікопольський район, а саме - Мирівську громаду та сам Нікополь. Лукашук додав, що люди неушкоджені.

"Загарбники били з РСЗВ і важкої артилерії. Ворожі снаряди пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишилось 1200 родин. Наразі живлення вже відновлено, дякую енергетикам за роботу", - пояснив голова облради.

Нагадаємо, що російські військові 21 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

Російські окупанти вночі 22 січня тричі обстріляли Нікопольський район, найбільше дісталось Марганецькій громаді.

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