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РФ обстріляла Миколаївську область: під завалами будинку опинились жінка з дітьми

РФ обстріляла Миколаївську область, під завалами будинку опинились жінка з дітьми (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Дніпровське Миколаївської області, атакувавши житловий будинок. Під завалами опинилися жінка та двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"15 січня о 09:29 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано троє людей - жінку та двох дітей", - розповів він.

Кім зазначив, що одну дівчинку госпіталізовано, іншим постраждалим медична допомога надається амбулаторно.

"Стан постраждалих задовільний", - констатував голова ОВА.

Обстріли Миколаївської області

Куцурубська, Очаківська громади Миколаївської області і сам областний центр - місто Миколаїв постійно знаходяться під обстрілами окупантів.

Наприклад, у ніч на четвер, 28 вересня 2023 року, російські війська влаштували чергову масовану атаку по Україні, застосувавши кілька десятків дронів-камікадзе. Зокрема, окупанти вдарили ракетою і по Миколаєву, атакувавши об'єкт інфраструктури.

А 18 жовтня минулого року РФ обстріляла Степівську громаду в Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Миколаївська область