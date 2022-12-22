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РФ обстріляла Куп'янськ та Вовчанськ: поцілили в будинок та лікарню, багато поранених

Фото: окупати знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 22 грудня, російські окупати знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ (Харківська область). Постраждали мирні люди, вже відомо мінімум про 6 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) - працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження", - розповів він.

Також, за словами очільника регіону поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.

"У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо - без постраждалих", - додав Синєгубов.

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ХарківКупянскОбстрілВибух