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Двоє людей в Харківській області підірвались на боєприпасах

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Харківська область, Четвер 22 грудня 2022 09:21
Двоє людей в Харківській області підірвались на боєприпасах Фото: двоє людей в Харківській області підірвались на боєприпасах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на ворожих боєприпасах. Інциденти сталися в селі Новий Бурлук та Ізюмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - написав Синєгубов.

За його словами, також в Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.

"Вкотре закликаю усіх - в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС", - закликав Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні.

Додамо, раніше на міні у Харківській області підірвався рятувальник.

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харков Війна Росії проти України
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