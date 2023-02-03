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РФ обстріляла Херсонську область: пошкоджено суднобудівний завод, 2 жертви і 9 поранених

Фото: РФ обстріляла Херсонську область, за добу 2 особи загинули, 9 поранено (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За добу 2 людини загинули, 9 поранені, в тому числі 5-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала з 13 разів. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, минулої доби в Херсонської області через російські обстріли загинули 2 людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали 9 жителів області.

"Серед поранених - 5-річний хлопчик, дитину у стані середньої важкості доставили до лікарні", - додали в ОВА.

За даними ДСНС України, через нічний обстріл Херсону трапилась масштабна пожежа.

"Нічний обстріл Херсону. Пекло. Рятувальники ліквідовують наслідки. На щастя, без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у четвер, 2 лютого, російські військові атакували село Золота Балка у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований дитячий садок.

До того ж російська армія 2 лютого, обстріляла передмістя та центр Херсона. Внаслідок атак окупантів є жертви та поранені.

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Херсонська область