РФ обстріляла гелікоптер Бундесверу у Балтійському морі: що відомо

Напруженість у Балтійському морі між Росією та західними державами зростає. Під час розвідувальної місії гелікоптера Бундесверу, його обстріляв екіпаж російського корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Welt.

Зазначається, що екіпаж корабля РФ застосував проти гелікоптера ВПС Німеччини сигнальні боєприпаси.

Деталі інциденту поки що залишаються нерозголошеними, включаючи причину використання сигнальних боєприпасів та точні дії російського екіпажу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи інцидент на зустрічі НАТО в Брюсселі, наголосила на необхідності посилення захисту критичної інфраструктури в регіоні через ризик гібридних атак з боку РФ.

За її словами, у Балтійському морі буде розширено патрулювання, зокрема для моніторингу трубопроводів і кабелів передачі даних.

Бербок зазначила, що Балтійське море дедалі частіше використовується для обходу санкцій, накладених на Росію через її війну проти України. Зростає кількість гібридних атак, які потребують більш активної протидії.

Гібридні атаки РФ

Росія активно використовує гібридні атаки в Європі, поєднуючи кібернапади, дезінформацію, шпигунство та фізичний саботаж для дестабілізації регіону.

У 2024 році було зафіксовано численні випадки подібних атак в різних країнах ЄС.

Російські хакери спрямовують атаки на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну та урядові системи, у таких країнах, як Польща, Латвія та Німеччина.

Російські агенти також підозрюються у підриві підводних кабелів зв’язку та газопроводів, зокрема в Балтійському регіоні. Це змусило країни Європи підписали договір щодо захисту підводної інфраструктури.