У Литві відновили кабель зв’язку зі Швецією через Балтійське море

Литовський підрозділ шведської телекомунікаційної компанії Telia Lietuva відремонтував кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі. Його було пошкоджено близько двох тижнів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як заявили представники компанії, трафік через Балтійське море був успішно відновлений. Там також зауважили, що на цей канал припадала майже третина міжнародного інтернет-трафіку, але громадськість не відчула жодних перебоїв через пошкодження каналу.

"У нас є кілька інтернет-з'єднань в Литві з великим запасом пропускної здатності, тому користувачі можуть бути впевнені, що з'єднання буде працювати навіть за найскладніших обставин", - заявив технічний директор Telia Андрюс Шемешкявічюс.

Що сталось з кабелями в Балтійському морі

У Балтійському морі пошкоджено два підводні телекомунікаційні кабелі, зокрема C-Lion1, який з'єднує Гельсінкі та Росток. Причини інциденту розслідуються, але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що пошкодження могли бути навмисними.

Серед підозрюваних – китайське вантажне судно Yi Peng 3 під керівництвом російського капітана. Судно привернуло увагу дивним маршрутом, і його зупинили для перевірки ВМС Данії.