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РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області з артилерії та БПЛА

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Дніпропетровська область, Субота 25 березня 2023 20:38
РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області з артилерії та БПЛА Фото: РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Неспокійно сьогодні було у двох районах області. Нікопольський район російські окупанти атакували з БпЛА. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада", - йдеться у заяві.

За словами Лукашука, в Синельниківському районі армія РФ завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді.

"В обох випадках - без постраждалих. Території обстрілів обстежуються", - додав глава облради.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, російські військові обстріляли два райони Дніпропетровської області та пошкодили базу відпочинку.

У четвер, 23 березня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік.

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