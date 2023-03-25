РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області з артилерії та БПЛА
В суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Неспокійно сьогодні було у двох районах області. Нікопольський район російські окупанти атакували з БпЛА. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада", - йдеться у заяві.
За словами Лукашука, в Синельниківському районі армія РФ завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді.
"В обох випадках - без постраждалих. Території обстрілів обстежуються", - додав глава облради.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, російські військові обстріляли два райони Дніпропетровської області та пошкодили базу відпочинку.
У четвер, 23 березня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік.
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