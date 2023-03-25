ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ обстреляла две громады Днепропетровской области из артиллерии и БПЛА

Новина українською →
Днепропетровская область, Суббота 25 марта 2023 20:38
РФ обстреляла две громады Днепропетровской области из артиллерии и БПЛА Фото: РФ обстреляла две общины Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Беспокойно сегодня было в двух районах области. Никопольский район российские оккупанты атаковали с БпЛА. Под вражеский огонь попала Марганецкая община", - говорится в заявлении.

По словам Лукашука, в Синельниковском районе армия РФ нанесла удар из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине.

"В обоих случаях - без пострадавших. Территории обстрелов обследуются", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в пятницу, 24 марта, российские военные обстреляли два района Днепропетровской области и повредили базу отдыха.

В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию