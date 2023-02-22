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РФ обстреляла две громады Днепропетровской области: повреждены дома и газопровод

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Днепропетровская область, Среда 22 февраля 2023 20:16
РФ обстреляла две громады Днепропетровской области: повреждены дома и газопровод Фото: РФ обстреляла две общины Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 22 февраля, российские оккупанты атаковали две общины в Днепропетровской области и повредили дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Агрессор не прекращает издеваться над Никопольщиной. За сегодняшний день обстрелял район трижды. Из тяжелой артиллерии ударил по Марганецкой и Мировской общинам", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что больше всего досталось Марганцу. Там вражеские снаряды оборвали линию электропередач, питающую насосную станцию. Без воды осталось 35 тысяч семей. К настоящему времени водоснабжение уже восстановлено.

"Повреждены и с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод. Остальные атакованные территории еще обследуют спасатели и устанавливают последствия атак", - добавил глава области.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов пострадавших зафиксировано не было.

Напомним, ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Во вторник, 21 февраля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

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