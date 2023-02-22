РФ обстреляла две громады Днепропетровской области: повреждены дома и газопровод

В среду, 22 февраля, российские оккупанты атаковали две общины в Днепропетровской области и повредили дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Агрессор не прекращает издеваться над Никопольщиной. За сегодняшний день обстрелял район трижды. Из тяжелой артиллерии ударил по Марганецкой и Мировской общинам", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что больше всего досталось Марганцу. Там вражеские снаряды оборвали линию электропередач, питающую насосную станцию. Без воды осталось 35 тысяч семей. К настоящему времени водоснабжение уже восстановлено.

"Повреждены и с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод. Остальные атакованные территории еще обследуют спасатели и устанавливают последствия атак", - добавил глава области.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов пострадавших зафиксировано не было.