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РФ обстріляла Донецьку область з реактивної артилерії: поранено двох працівників ДСНС

Фото: РФ обстріляла Донецьку область з реактивної артилерії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 27 січня, російські військові атакували Донецьку область з РСЗВ. Внаслідок цього поранення отримали працівники ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Окупаційні війська РФ завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по містах Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що внаслідок обстрілів 55-річний чоловік загинув. Ще четверо громадян, у тому числі двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов’язки, отримали осколкові поранення.

"Через потужні атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки. Також зазнали руйнувань приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об’єкти", - додали наостанок.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні, 27 січня, обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.

Окрім того, вчора росіяни обстріляли Бахмут та Авдіївку, загинуло три людини.

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Донецька областьДСНСБахмутВійна в Україні