РФ обстреляла Житомирскую область из "Градов" и потеряла самолет под Чугуевым, - Зеленский

Российские военные 21 марта нанесли удары с "Градов" по Житомирской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за это враги получили "достойный ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Также наши военные сбили в Харьковской области под Чугуевым российский самолет.

"Наши военные уже сбили такое количество вражеских вертолётов и самолетов, что остается только удивляться, что у их пилотов вместо ума: неужели также пустота. Я сказал "также" неслучайно, потому что пустота у них вместо сердца и вместо души, вместо всего, что делает людей людьми", - сказал Зеленский.