РФ обстріляла Житомирську область з "Градів" і втратила літак під Чугуєвим, - Зеленський

Російські військові 21 березня завдали ударів з "Градів" по Житомирській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за це вороги отримали "гідну відповідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Також наші військові збили в Харківській області під Чугуєвим російський літак.

"Наші військові вже збили таку кількість ворожих вертольотів і літаків, що залишається тільки дивуватися, що у їх пілотів замість розуму: невже також порожнеча. Я сказав "також" невипадково, тому що порожнеча у них замість серця і замість душі, замість всього, що робить людей людьми", - сказав Зеленський.