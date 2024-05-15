РФ обманом заманює росіян та мігрантів на війну в Україні, - ISW

Зокрема, російське міноборони примушує російських громадян і мігрантів до російської військової служби через фальшиві можливості працевлаштування. Їм обіцяють фальшиві контракти з обіцянкою одноразової виплати 405 тисяч рублів (близько 4400 доларів).

Найманці в армії РФ

Раніше повідомлялось, що близько 2000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України. Однак більшість з них намагалися повернутись додому через погані умови у російській армії.

Окрім того ЗМІ заявляли, що Росія завербувала найманців з Куби.

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