UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ обманом заманює росіян та мігрантів на війну в Україні, - ISW

Ілюстративне фото: Росія мобілізує обманом громадян на війу в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація заманює мігрантів, а також своїх громадян на фронт воювати проти України обіцяючи фальшиві можливості працевлаштування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Зокрема, російське міноборони примушує російських громадян і мігрантів до російської військової служби через фальшиві можливості працевлаштування. Їм обіцяють фальшиві контракти з обіцянкою одноразової виплати 405 тисяч рублів (близько 4400 доларів).

Найманці в армії РФ

Раніше повідомлялось, що близько 2000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України. Однак більшість з них намагалися повернутись додому через погані умови у російській армії. 

Окрім того ЗМІ заявляли, що Росія завербувала найманців з Куби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніМобілізація в Росії