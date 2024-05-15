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РФ обманом привлекает россиян и мигрантов на войну в Украине, - ISW

Иллюстративное фото: Россия мобилизует обманом граждан на войну в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация привлекает мигрантов, а также своих граждан на фронт воевать против Украины, обещая фальшивые возможности трудоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

В частности, российское минобороны принуждает российских граждан и мигрантов к российской военной службе из-за фальшивых возможностей трудоустройства. Им обещают фальшивые контракты с обещанием единовременной выплаты 405 тысяч рублей (около 4400 долларов).

Наемники в армии РФ

Ранее сообщалось, что около 2000 непальских мужчин были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Однако большинство из них пытались вернуться домой из-за плохих условий в российской армии.

Кроме того, СМИ заявляли, что Россия завербовала наемников с Кубы.

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