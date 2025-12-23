РФ обманом заманює кенійців на війну проти України: деталі схеми від Bloomberg

Адвокат Вайнайна Нгугі, який представляє інтереси членів п'яти родин із міста Руака, яких заманили на війну проти України, розповів, що кенійців Росія використовує як "гарматне м'ясо".

Він зазначив, що сім'ї не можуть повернути тіла загиблих родичів, а інші місяцями не мають зв'язку з тими, хто залишається в живих.

Зокрема, один із завербованих обманом кенійців навіть звертався до посла Кенії в Росії в листопаді.

"Згідно з контрактом, який мені запропонували перед від'їздом, робота, яку я мав виконувати, належала до сфери охоронних послуг, приготування їжі або водіння. Однак після прибуття я виявив, що фактичне завдання полягало в отриманні вогнепальної зброї і направленні на лінію фронту в Україні, що не було зазначено в контракті і не було тією роботою, на яку я погоджувався", - писав він послу.

За даними МЗС Кенії, загалом протягом останніх місяців до Росії на війну заманили близько 200 кенійців.

Через такі випадки Управління кримінальних розслідувань Кенії розпочало активну перевірку, заявив державний прокурор Кеннеді Амвайї.

За його словами, йдеться про організовану транснаціональну злочинну мережу, до якої входять рекрутингові агенції та інші компанії в Кенії, що співпрацюють із людьми в Росії.

У МЗС Кенії наголосили, що уряд закликає молодих кенійців, які отримують пропозиції щодо роботи за кордоном, звертатися до міністерств закордонних справ і діаспори, а також праці та соціального захисту для перевірки автентичності таких можливостей.

У відомстві уточнили, що 18 кенійців, деякі з яких зазнали поранень і були госпіталізовані, успішно репатріювали на батьківщину.

"Міністерство взаємодіє з урядом Російської Федерації, щоб сприяти переміщенню кенійських громадян, зокрема й тих, що перебувають у військових таборах, у місію Кенії в Москві для подальшої репатріації", - ідеться в повідомленні міністерства.