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РФ после обеда обстреляла Сумскую область: фото последствий

Фото: РФ после обеда обстреляла Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 17 августа, после обеда россияне обстреляли деревню в Эсманской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам", - рассказал он.

По словам главы региона, в частном секторе повреждены окна и заборы.

"В домах попробовало стены обломками снарядов. Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе. Согласована линия электропередач", - говорит Живицкий, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, Россия продолжает обстреливать приграничные районы Украины - Черниговскую и Харьковскую области. Всего за сутки произошли более 100 взрывов.

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