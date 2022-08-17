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РФ пообіді обстріляла Сумську область: фото наслідків

Фото: РФ по обіді обстріляла Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталія Гурковська

У середи, 17 серпня, пообіді росіяни обстріляли село в Есманській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирним людям і цивільним об'єктам", - розповів він.

За словами очільника регіону, у приватному секторі пошкоджені вікна і паркани.

"У будинках попробивало стіни уламками снарядів. Руйнування також є і у приміщеннях школи та будинку культури в селі. Погоджено лінію електропередач", - каже Живицький, додавши, що інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони України - Чернігівську та Харківську області. Усього за добу сталося понад 100 вибухів.

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