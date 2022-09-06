РФ - ненасытная империя: в Польше назвали намерение Путина и сделали заявление по Украине

"План России может быть таким: мы не можем победить Украину на поле боя, потому что они там очень храбро защищаются, и поставки оружия из стран свободного мира им также помогают в этой защите, поэтому давайте попробуем заморить Украину голодом. Это может быть следующий план Путина. Поэтому я призываю и говорил об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы наше обещание о выделении 9 млрд Украине было соблюдено как можно быстрее", - отметил Моравецкий.

Он отметил, что ЕС должен действовать вопреки намерениям российского диктатора Путина и Кремля, которые, вероятно, сейчас выработали себе следующую линию атаки на Украину - линию дестабилизации Европейского Союза.

"Я также предупреждаю Еврокомиссию, чтобы она не втягивалась в эту игру Путина, игру Москвы, потому что это был бы еще один способ лишить Украину суверенитета. Мы не можем с этим согласиться", заявил польский премьер.

Он подчеркнул, что Варшава не дает забыть миру о войне, польские представители на всех международных площадках напоминают о том, что происходит в Украине.

"То, что если Путин завоюет Украину и будет мир, то это с точностью до наоборот. Путин и Россия - это ненасытная империя, колониальная империя. Он не имеет инной идеи, кроме как завоевывать другие страны. Пусть нас не вводит в заблуждение эта фальшивая вера, что как только там будет мир под московскими условиями, то будет хорошо. Тогда будет страшно", - утверждает Моравецкий.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что Российская Федерация должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.

Напомним, также в Польше отмечали, что Запад не сможет заставить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.

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