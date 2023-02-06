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У РФ немає спроможності захопити Україну, вона починає "благати" про переговори, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Диктатор Володимир Путін поставив своїм підлеглим за ціль повне захоплення Луганської та Донецької областей. Однак вони не зможуть досягти цих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, росіяни наразі намагаються усвідомити, що у них немає жодного шансу захопити українські території. Тому вони почали порушувати питання переговорів.

"Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві", - розповів Данілов.

Він також нагадав, що умови України доволі прості і були сформовані президентом Володимир Зеленським. Їх всього чотири.

"Чотири вимоги, які ми на сьогодні висуваємо Російській Федерації. Звільнити всі наші території, які на сьогодні є тимчасово окупованими. Відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку. Гарантії безпеки нашої країни - обов’язково. І відповідальність - це четвертий фактор", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором зараз, додавши, що після повномасштабного вторгнення Путін для нього ніхто.

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