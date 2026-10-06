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РФ опасно модернизировала "Герани": ISW раскрыл новые возможности дронов

09:21 06.10.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Науменко
РФ опасно модернизировала "Герани": ISW раскрыл новые возможности дронов Фото: российский ударный дрон "Герань" (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия внесла ряд изменений в дальнобойный дрон "Герань-4", в частности, обновила навигацию и боеголовку, что может усилить его устойчивость к РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики ISW, Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники, создавая новые модификации для нанесения ударов по украинской инфраструктуре и целям вблизи линии фронта.

При этом РФ пытается наращивать возможности дронов быстрее, чем Украина успевает масштабировать эффективные способы противодействия им.

Что изменилось в "Геране-4"

Россия сменила сразу несколько важных систем дрона – оптическую навигацию, компас и боевую часть.

В частности, "Герань-4" получила новые компоненты автономной навигации. Среди них – высокоточный магнитоиндуктивный датчик американского производства.

Этот компонент может помогать беспилотнику самостоятельно определять направление движения и навигацию даже в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, модернизация может сделать дрон менее зависимым от внешних сигналов навигации и усложнить его подавление средствами РЭБ.

Изменения коснулись и силовой установки. Россия заменила реактивный двигатель китайского производства новым двигателем собственного производства.

Его производят в специальной экономической зоне "Алабуга", которую РФ использует для локализации производства отдельных компонентов беспилотников.

Это дозволяет русской стороне равномерно переносить часть производственных действий вовнутрь страны и уменьшать зависимость от готовых иностранных комплектующих.

Новую боеголовку создали для ударов по мостам

Еще одним важным изменением стала новая боевая часть "Герани". Модернизированные беспилотники получили специализированную кумулятивно-резательную боеголовку КРСН.

Она предназначена для поражения укрепленных конструкций из стали и бетона. В частности, боеголовка может использоваться для повреждения вантовых мостов.

ISW обратил внимание, что в последние дни российские войска усилили удары по Северному и Южному мостам Киева через Днепр.

РФ увеличивает возможности других дронов

Россия параллельно продолжает расширять возможности других беспилотников. Речь идет не только об их производстве, но и об увеличении скорости, маневренности и использовании различных платформ для запуска.

5 октября 8-й армейский корпус ВСУ сообщил о перехвате нового российского разведывательного беспилотника "Молния-13".

По имеющейся информации, новая версия примерно в полтора раза больше предыдущих модификаций и оснащена четырьмя двигателями.

Аналитики ISW отмечают, что российские разработчики продолжают адаптировать беспилотники к условиям войны и стремятся расширить их боевые возможности.

"Россия может попытаться задействовать новые, более устойчивые и опасные модели своих ударных беспилотников до того, как Украина сможет разработать эффективные контрмеры, чтобы осенью взорвать украинскую энергетическую инфраструктуру и логистику накануне, вероятно, жестокой кампании ударов, которая ожидается в ближайшую зиму", - сказал он.

Напомним, Россия пытается увеличить скорость реактивных "Шахедов". По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, нынешние дроны-перехватчики рассчитаны на цели со скоростью до 500 км/ч.

Если скорость Шахедов вырастет до 800 км/ч, Украине понадобятся новые решения для их перехвата и более быстрая реакция ПВО.

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