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У РФ назвали термін готовності обох ниток "Північного потоку-2" до запуску

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Росія, Четвер 23 грудня 2021 10:37
У РФ назвали термін готовності обох ниток "Північного потоку-2" до запуску Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Ольга Белей

Перша нитка проекту "Північний потік-2" була заповнена технічним газом до 18 жовтня і вже знаходиться під робочим тиском, друга нитка досягне того ж рівня тиску до кінця цього року. Газопровід "технічно" буде готовий до запуску на повну потужність найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську газету".

"Перша нитка газопроводу" Північний потік-2" вже знаходиться під робочим тиском, друга нитка досягне того ж рівня тиску до кінця цього року", - повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, у четвер, 23 грудня.

Він також зазначив, що"таким чином, газопровід технічно буде готовий до запуску на повну потужність найближчим часом".

Варто відзначити, що першу нитку відповідно до плану і проектних вимог наповнили так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аналогічно процедурі, проведеній по першій нитці, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня об'єму і тиску.

По другій нитці були вже завершені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

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Північний потік-2
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