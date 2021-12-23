У РФ назвали термін готовності обох ниток "Північного потоку-2" до запуску

Перша нитка проекту "Північний потік-2" була заповнена технічним газом до 18 жовтня і вже знаходиться під робочим тиском, друга нитка досягне того ж рівня тиску до кінця цього року. Газопровід "технічно" буде готовий до запуску на повну потужність найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Російську газету ".

"Перша нитка газопроводу" Північний потік-2" вже знаходиться під робочим тиском, друга нитка досягне того ж рівня тиску до кінця цього року", - повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, у четвер, 23 грудня.

Він також зазначив, що"таким чином, газопровід технічно буде готовий до запуску на повну потужність найближчим часом".

Варто відзначити, що першу нитку відповідно до плану і проектних вимог наповнили так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів.