В РФ Навальному пригрозили заключением

Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила обратиться в суд для замены российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Служба требует его визита в филиал в Москве.

Об этом сообщили адвокат Вадим Кобзев и пресс-служба ФСИН.

В частности Кобзеву прислали СМС с требованием, чтобы Навальный пришел в ведомство в 9:00 29 декабря.

В ведомстве заявляют, что Навальный якобы уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

И если факт "уклонения от контроля" подтвердится, ФСИН может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

Дело "Ив Роше" против российского политика Алексея Навального и его брата Олега было начато Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима. 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был необоснованным.

Напомним, Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В ПАСЕ оявились вопросы к России в связи с расследованием Bellingcat.

РБК-Украина писало, что Государственный департамент США обвинил ФСБ России в отравлении Навального.