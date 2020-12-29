В РФ Навальному пригрозили ув'язненням

Федеральна служба виконання покарань пригрозила звернутися до суду для заміни російському опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний. Служба вимагає його візиту до філії в Москві.

Про це повідомили адвокат Вадим Кобзєв та пресслужба ФСВП.

Зокрема Кобзєву надіслали СМС з вимогою, щоб Навальний прийшов до відомства о 9:00 29 грудня.

У відомстві заявляють, що Навальний нібито ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

І якщо факт "ухилення від контролю" підтвердиться, ФСВП може подати в суд клопотання про заміну умовного терміну на реальний.

Справа "Ів Роше" проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега була розпочата Слідчим комітетом РФ за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) в 2012 році.

30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс обвинувальний вирок: Олексій Навальний був засуджений до 3,5 років умовно, а Олег Навальний - до 3,5 років колонії загального режиму. 17 жовтня 2017 року ЄСПЛ постановив, що вирок був необгрунтованим.

Нагадаємо, Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань проведе 19 січня засідання у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У ПАРЄ з'явилися питання до Росії у зв'язку з розслідуванням Bellingcat.

Також РБК-Україна писало, що Державний департамент США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального.