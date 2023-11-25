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РФ націлилася на енергетику, у Києві можливі обмеження: що зі світлом в Україні сьогодні

Фото: у Києві та області 25 листопада можливі відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні завдала наймасованішого удару дронами по Києву. Внаслідок ворожих ударів є пошкодження енергетики. У столиці та Київській області можливі обмеження.

Яка ситуація зі світлом в Україні 25 листопада - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали "Укренерго", ДТЕК, Facebook-сторінка генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка та Міненерго.

Пошкодження у центрі України

"Укренерго" повідомило про пошкодження внаслідок атаки дронів магістральних повітряних ліній електропередачі та ліній розподілу обленерго в центральному регіоні. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена.

"В період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що для ліквідації наслідків російської атаки потрібен час. Тому жителів столиці та Київської області закликають економити світло.

Аварійні відключення у Києві

Директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко зазначив, що у столиці пошкоджені електромережі. Тому є аварійні відключення світла.

За даними ДТЕК, у Києві без світла 151 житловий будинок, 75 приватних будинків та 12 установ.

Знеструмлена частина Київської області

Енергетики ДТЕК також повідомили, що через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тисячах домівках Київської області. Зокрема, без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області.

Міністерство енергетики уточнило, що у регіоні відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу.

Ремонтні бригади вже виїхали на місця пошкоджень. Триває відновлення.

Решта України

Наразі ситуація зі світлом в Україні контрольована. Енергетики не повідомляють про екстрені ситуацію чи відключення світла в інших областях.

Варто додати, що вчора в Україні спостерігалися незначні відключення у деяких областях. Причиною знеструмлень було негода.

Масована атака на Київ

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники. Головною ціллю росіян був Київ. Сьогоднішня атака "шахедів" на столицю України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. 

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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