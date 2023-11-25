РФ нацелилась на энергетику, в Киеве возможны ограничения: что со светом в Украине сегодня

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы "Укрэнерго", ДТЭК, Facebook-страница генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко и Минэнерго.

Повреждение в центре Украины

"Укрэнерго" сообщило о повреждениях в результате атаки дронов магистральных воздушных линий электропередачи и линий распределения облэнерго в центральном регионе. Это значит, что надежность энергопитания в регионе снижена.

"В период выполнения возобновляемых работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что для ликвидации последствий российской атаки нужно время. Поэтому жителей столицы и Киевской области призывают экономить свет.

Аварийные отключения в Киеве

Директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко отметил, что в столице повреждены электросети. Поэтому есть аварийные отключения света.

По данным ДТЭК, в Киеве без света 151 жилой дом, 75 частных домов и 12 учреждений.

Обесточена часть Киевской области

Энергетики ДТЭК также сообщили, что из-за массированной атаки исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов Киевской области. В частности, без питания остаются 296 семей в Вышгородском районе области.

Министерство энергетики уточнило, что в регионе отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина - повреждение вследствие обстрела.

Ремонтные бригады уже выехали на места повреждений. Идет восстановление.

Остальная часть Украины

Сейчас ситуация со светом в Украине контролируется. Энергетики не сообщают об экстренных ситуациях или отключении света в других областях.

Следует добавить, что вчера в Украине наблюдались незначительные отключения в некоторых областях. Причиной обесточений была непогода.

Массированная атака на Киев

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника. Главной целью россиян был Киев. Сегодняшняя атака "шахедов" на столицу Украины была самой масштабной с начала полномасштабной войны.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок.