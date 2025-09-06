РФ насаджує політичну пропаганду українським дітям в окупації, - розвідка Британії
Росія продовжує насильницьке "політичне виховання" української молоді на окупованих територіях. Мета цього - прищепити дітям антиукраїнські погляди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Серед організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам, "отруюють" їх проросійською та антиукраїнською пропагандою - так звана молодіжна організація російського Міноборони "Юнармія" та організація Кремля "Рух перших".
Британська розвідка зазначила, що російські "органи освіти" мають на меті протидіяти так званому екстремізму.
Так, у посібнику російського Міністерства освіти від 2022 року під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" стверджується, що вираз "Слава Україні" є ознакою екстремізму.
Також з 2022 року російська влада проводить так звану програму "Університетські сесії", в рамках якої дітей з окупованих регіонів України відвозять до російських університетів, де їм надають "патріотичну освіту".
Як зазначається у звіті, з 2022 року близько 50 тисяч українських дітей відвідали "сесії" в 116 російських університетах.
Депортація українських дітей
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія депортувала понад 19 тисяч дітей з України. Він зазначав, що також існує ризик депортації 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.
Нагадаємо, що в Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей.
Варто додати, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.