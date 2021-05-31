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РФ нарушает договоренности по Донбассу: Германия и Франция призвали к решительному ответу

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Понедельник 31 мая 2021 23:35
РФ нарушает договоренности по Донбассу: Германия и Франция призвали к решительному ответу Фото: Германия и Франция выступили на приверженность выводам Парижского саммита (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Франция и Германия констатируют обострение ситуации на Донбассе и нарушения со стороны России. Они подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей. Стороны и выводов Парижского саммита.

Об этом говорится в совместной немецко-французской декларации.

В свете недавней напряженности они подчеркивают важность выполнения минских договоренностей и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины,

"Мы привержены достижению этой цели в нормандском формате, и мы ценим различные действия ОБСЕ на местах", - говорится в тексте декларации.

Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на отношениях стран и требуют решительных действий.

"Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес", - указывается в тексте документа.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в нормандском формате вряд ли удастся в скором времени добиться урегулирования конфликта на Донбассе. Хотя украинская сторона считает, что его нужно решить здесь и сейчас.

По его словам, российская сторона в нормандском формате стремится изменить повестку дня и ввести в переговоры так называемые "ЛДНР", но Украина отказывается.

Отметим, ранее сообщалось, что на последних переговорах нормандских советников с участием главы Офиса президента Андрея Ермака состоялся "жесткий обмен мнениями".

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу.

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