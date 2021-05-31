РФ нарушает договоренности по Донбассу: Германия и Франция призвали к решительному ответу

Франция и Германия констатируют обострение ситуации на Донбассе и нарушения со стороны России. Они подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей. Стороны и выводов Парижского саммита.

Об этом говорится в совместной немецко-французской декларации .

В свете недавней напряженности они подчеркивают важность выполнения минских договоренностей и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины,

"Мы привержены достижению этой цели в нормандском формате, и мы ценим различные действия ОБСЕ на местах", - говорится в тексте декларации.

Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на отношениях стран и требуют решительных действий.

"Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес", - указывается в тексте документа.