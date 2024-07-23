РФ нарощує угрупування у Запорізькій області. У ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу

Російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тисяч окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
"Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості - десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає", - розповів Лиховій.
За його словами, тієї кількості росіян, які присутні в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій "кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть".
Речник також зазначив, що наразі характер бойових дій в операційній зоні ОУВ "Таврія" - це позиційне протистояння, оскільки "росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно".
За даними Генштабу, протягом минулої доби, 22 липня, на лінії фронту зафіксовано 155 бойових зіткнень. Незмінно ворог найактивніший на Покровському та Краматорському напрямках.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 568 тисяч одиниць особового складу. Вчора, протягом доби, Сили оборони ліквідували ще 1220 окупантів.
Також ЗСУ знищили 4 танки, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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