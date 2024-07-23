РФ нарощує угрупування у Запорізькій області. У ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу

"Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості - десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає", - розповів Лиховій.

За його словами, тієї кількості росіян, які присутні в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій "кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть".

Речник також зазначив, що наразі характер бойових дій в операційній зоні ОУВ "Таврія" - це позиційне протистояння, оскільки "росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно".