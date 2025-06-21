РФ нарощує темпи виробництва ракет: у ГУР розповіли про обсяги

Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.

У ГУР зазначили, що порівняно з минулим роком, Росія наростила обсяги виробництва за окремими позиціями в середньому на 10-20%.

Крім того, у РФ виробляють до 30 ракет "Калібр" і до 15 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Зокрема, щомісяця виробляють до 60 ракет "Іскандер-М", до 20 - "Іскандер-К", до 60 - крилатих ракет Х-101, а також до 10 модернізованих Х-32.

Виробництво ракет РФ

Станом на 15 червня 2025 року Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали".

Крім того, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів, повідомляє українська воєнна розвідка (ГУР).

Водночас, ми писали, що російська армія може мати у своєму розпорядженні близько 500 балістичних ракет, які досить складно збивати.

Як пише видання, попри те, що Україна все ще має шанси боротися з безпілотниками та крилатими ракетами - перспективи боротьби з балістичними обстрілами похмуріші.

За даними ЗМІ, наразі проблема у тому, що Україна з пріоритету адміністрації попереднього президента США Джо Байдена перетворилася лише на одного з багатьох потенційних замовників, які конкурують за обмежене виробництво компанії Lockheed Martin.

Хоча ця компанія і збільшує виробництво ракети PAC-3 для Patriot до 650 штук на рік. Але це приблизно на 100 ракет менше, ніж прогнозоване виробництво балістичних ракет у Росії.

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