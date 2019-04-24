РФ наращивает военное присутствие вблизи украинской границы, - Полторак

Фото: Клаус Хьорт Фредериксен и Степан Полтора (facebook.com/generalpoltorak/)

Полторак встретился с министром обороны Дании Клаусом Хьортом Фредериксеном

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия продолжает наращивать военные группировки вблизи украинской границы. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Дании Клаусом Хьортом Фредериксеном, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ведомства.

Полторак подчеркнул важность поддержания диалога на высшем военно-политическом уровне с Данией, и выразил благодарность за политическую, финансовую, экономическую и материально-техническую поддержку Украины в современных условиях безопасности.

По его словам, реализация Украиной права на свободный и независимый выбор собственного пути развития происходит в сложных условиях российской агрессии. В частности, министр обороны Украины сообщил, что тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины.

В связи с этим главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепления обороноспособности путем внедрения оборонной реформы.

"От своих иностранных партнеров мы ожидаем продолжения и усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора, наращивание присутствия сил и средств Альянса как на территории Украины, так и Черноморско-Азовском регионе, а также помощи в наращивании возможностей ВС Украины, в первую очередь, в сфере военно-технического сотрудничества", - заявил Полторак, добавив, что Украина также рассчитывает на системные решения партнеров по поддержке вступления Украины в НАТО.

Напомним, бывший советник Министерства обороны США по вопросам стратегического развития Филипп Карбер заявил, что Российская Федерация наращивает танковые войска на границе с Украиной.