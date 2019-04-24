ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ нарощує військову присутність поблизу українського кордону, - Полторак

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 11:55
РФ нарощує військову присутність поблизу українського кордону, - Полторак
Фото: Клаус Хьорт Фредеріксен і Степан Півтора (facebook.com/generalpoltorak/)

Полторак зустрівся з міністром оборони Данії Клаусом Хьортом Фредеріксеном

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Росія продовжує нарощувати військові угруповання поблизу українського кордону. Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Данії Клаусом Хьортом Фредеріксеном, повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу відомства.

Полторак підкреслив важливість підтримання діалогу на вищому військово-політичному рівні з Данією, і висловив подяку за політичну, фінансову, економічну та матеріально-технічну підтримку України в сучасних умовах безпеки.

За його словами, реалізація Україною права на вільний та незалежний вибір власного шляху розвитку відбувається у складних умовах російської агресії. Зокрема, міністр оборони України повідомив, що тенденцій до поліпшення військово-політичної ситуації немає, оскільки РФ продовжує нарощувати військові угруповання поблизу кордонів України.

У зв'язку з цим головним завданням України є нарощування можливостей Збройних сил і зміцнення обороноздатності шляхом впровадження оборонної реформи.

"Ми розраховуємо на системні рішення наших партнерів щодо підтримки вступу України до НАТО. Маючи п’ятирічний досвід відсічі збройної агресії, Україна може зробити значний внесок в обороноздатність Альянсу та посилення європейської безпеки", - заявив Полторак, додавши, що Україна також розраховує на системні рішення партнерів з підтримки вступу України в НАТО

Нагадаємо, колишній радник Міністерства оборони США з питань стратегічного розвитку Філіп Карбер заявив, що Російська Федерація нарощує танкові війська на кордоні з Україною.

РФ зосередила на кордоні з Україною 29 батальонно-тактичних груп, - Полторак Полторак анонсував підписання контрактів із закупівлі озброєння для ЗСУ
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ПолторакДания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся