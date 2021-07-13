ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

РФ направила военную комиссию на Донбасс для проверки боевой готовности оккупантов, - разведка

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 13:38
РФ направила военную комиссию на Донбасс для проверки боевой готовности оккупантов, - разведка Фото: Россия проверяет боевую готовность оккупантов на Донбассе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Командование Вооруженных сил РФ продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях оккупационных войск на Донбассе. В частности, проверяют состояние боевой готовности оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные разведки.

"С начала текущего месяца в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В частности, особое внимание комиссии уделяется условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состоянию учета, хранения и расходов материально-технических средств, поступающих из РФ

Кроме того, осуществляется проверка укомплектованности личным составом и уровня профессиональной подготовки командного состава соединений и частей 1, 2 АК.

Ранее сообщалось, что на Донбасс прибыла группа российских офицеров-инструкторов для подготовки диверсионно-разведывательных подразделений боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента