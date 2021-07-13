РФ направила военную комиссию на Донбасс для проверки боевой готовности оккупантов, - разведка

Командование Вооруженных сил РФ продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях оккупационных войск на Донбассе. В частности, проверяют состояние боевой готовности оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные разведки.

"С начала текущего месяца в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В частности, особое внимание комиссии уделяется условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состоянию учета, хранения и расходов материально-технических средств, поступающих из РФ

Кроме того, осуществляется проверка укомплектованности личным составом и уровня профессиональной подготовки командного состава соединений и частей 1, 2 АК.