Росія направила військову комісію на Донбас для перевірки бойової готовності окупантів, - розвідка

Командування Збройних сил РФ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, перевіряють стан бойової готовності окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розвідки.

"З початку поточного місяця в 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів працює комплексна комісія ЗС РФ з перевірки стану бойової готовності окупаційних військ", - говорится в повідомленні.

Зокрема, особлива увага комісії приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку, зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з РФ

Крім того, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом та рівня професійної підготовки командного складу з’єднань і частин 1, 2 АК.