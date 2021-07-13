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Росія направила військову комісію на Донбас для перевірки бойової готовності окупантів, - розвідка

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Вівторок 13 липня 2021 13:38
Росія направила військову комісію на Донбас для перевірки бойової готовності окупантів, - розвідка Фото: Росія перевіряє бойову готовність окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Командування Збройних сил РФ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, перевіряють стан бойової готовності окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розвідки.

"З початку поточного місяця в 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів працює комплексна комісія ЗС РФ з перевірки стану бойової готовності окупаційних військ", - говорится в повідомленні.

Зокрема, особлива увага комісії приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку, зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з РФ

Крім того, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом та рівня професійної підготовки командного складу з’єднань і частин 1, 2 АК.

Раніше повідомлялося, що на Донбас прибула група російських офіцерів-інструкторів для підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів бойовиків.

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