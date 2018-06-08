РФ завдала масштабний авіаудар у Сирії, загинули 38 людей

Поранено 50 осіб

Російська Федерація в ніч на 8 червня нанесла потужний удар по позиціях повстанців у провінції Ідліб (Сирія). Про це повідомляє Reuters.

За інформацією, наданою Сирійської обсерваторії з прав людини, в результаті бомбардування загинули не менше 38 осіб, поранено 50.

"Військові літаки, які, ймовірно, є росіянами, націлилися на село Зардана в північному селі Ідліб вночі і викликали найвищу смертність в результаті однократного нападу на регіон з кінця березня", - сказав Рамі Абдулрахман, директор британського військового монітора.

Очікується, що кількість загиблих збільшиться, оскільки деякі з 50 поранених у критичному стані, - сказав він. Рятувальники все ще шукають під уламками вижили.

Північно-західний регіон Ідліб залишається найбільшим населеним пунктом Сирії в руках повстанців, які борються з урядом Дамаска.

В останні роки десятки тисяч бійців і цивільних осіб бігли туди з частин країни, які армія відбила з допомогою Росії та Ірану.

Нагадаємо, військово-повітряні сили Ізраїлю 8 травня увечері завдали авіаудар недалеко від столиці Сирії, Дамаску.