Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

РФ завдала масштабний авіаудар у Сирії, загинули 38 людей

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 11:57
Фото: наслідки авіаудару в Сирії (twitter.com middleeastmnt)
Фото: наслідки авіаудару в Сирії (twitter.com middleeastmnt)

Поранено 50 осіб

Російська Федерація в ніч на 8 червня нанесла потужний удар по позиціях повстанців у провінції Ідліб (Сирія). Про це повідомляє Reuters.

За інформацією, наданою Сирійської обсерваторії з прав людини, в результаті бомбардування загинули не менше 38 осіб, поранено 50.

"Військові літаки, які, ймовірно, є росіянами, націлилися на село Зардана в північному селі Ідліб вночі і викликали найвищу смертність в результаті однократного нападу на регіон з кінця березня", - сказав Рамі Абдулрахман, директор британського військового монітора.

Очікується, що кількість загиблих збільшиться, оскільки деякі з 50 поранених у критичному стані, - сказав він. Рятувальники все ще шукають під уламками вижили.

Північно-західний регіон Ідліб залишається найбільшим населеним пунктом Сирії в руках повстанців, які борються з урядом Дамаска.

В останні роки десятки тисяч бійців і цивільних осіб бігли туди з частин країни, які армія відбила з допомогою Росії та Ірану.

Нагадаємо, військово-повітряні сили Ізраїлю 8 травня увечері завдали авіаудар недалеко від столиці Сирії, Дамаску.

У Багдаді в результаті вибуху загинули 18 осіб, 90 поранені Грузія заявила про розрив дипвідносин з Сирією
Теги публікації: Сирія, авіаудари, Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся