РФ намеренно сбила самолет МН17, - адвокат родственников погибших

Американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Россия сбила пассажирский самолет намеренно. По его мнению, целью РФ было обвинить в сбивании самолета Украину и использовать это как повод ввести войска.

Об этом Скиннер сказал в интервью "Укринформу" в Гааге.

"Это было сделано намеренно с конкретным намерением - сбить авиалайнер и убить невинных... Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в сбивании самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали намеренно", - заявил он.

Напомним, судебные слушанья по делу о крушении Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года продолжатся 28 сентября. По словам адвокатов, 76 родственников погибших уже сообщили, что хотят выступить на суде.

Как писало РБК-Украина, в июле Нидерланды подали в ЕСПЧ новый иск против России и в деле МН17, на прошлой неделе Европейский суд уведомил Россию о соответствующем иске.

Отметим, в ЕС ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.

Малайзийский Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Основная версия - самолет был сбит пророссийскими боевиками из зенитной установки "БУК", которую привезли с территории России.